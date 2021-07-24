Maçka saldırısında yeni gelişme! Emrah Danışman yeniden tutuklandı

Olay, 11 Haziran 2020'de Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında meydana gelmişti. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışmıştı.

Tartışma sırasında şüpheli Emrah Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler'in boğazını kesmişti. Şüpheli kaçarken, boğazı kesilen Süleyman Dönmezler meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Emrah Danışman (32) Eyüpsultan'da polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Danışman, 12 Haziran'da tutuklanmıştı.

MAHKEME TAHLİYE ETMİŞTİ

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danışman hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 38'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan Emrah Danışman'ın avukatı "Müvekkilim mağdur tarafın ağır tahrik ve küfürlerine maruz kalmıştır. Eylemi yaralamaya değil korkutmaya yöneliktir.

Ağır tahrik altında gerçekleştirmiştir. Mağdurun yaşamsal tehlikesi olmadığı sabittir. 1 yıldır tutukludur. Tahliyesini talep ediyorum" diye konuşmuştu. Emrah Danışman'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar vermiş, Danışman'ın haftada bir gün evine en yakın karakola giderek imza atmasını kararlaştırmıştı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ TEKRAR TUTUKLANDI

Mahkemenin tahliye kararının ardından Cumhuriyet Savcısı tahliye kararına itiraz ederek Emrah Danışman'ın tekrar tutuklanmasını talep etti. Savcının talebini değerlendiren üst mahkeme tahliye kararının yerinde olmadığını ifade ederek Danışman hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Emrah Danışman çıkarıldığı nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.