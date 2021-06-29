Türkiye Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Maçlara gitmek serbest mi? Maçlarda seyirci yasağı kalktı mı?
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Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Maçlara gitmek serbest mi? Maçlarda seyirci yasağı kalktı mı?

Türkiye

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Maçlara gitmek serbest mi? Maçlarda seyirci yasağı kalktı mı?

Milyonlarca taraftar aylardır, maçlardaki seyirci yasağının kalkmasını heyecanla bekliyordu. Müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Peki, Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Maçlara gitmek serbest mi? Maçlarda seyirci yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar….

29 Haziran 2021, Salı 17:33 Son Güncelleme:
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Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? sorusu pandeminin başından bu yana sık sık sorulmasına rağmen bir yanıt bulamıyordu. 1 Temmuz tarihi itibariyle Türkiye’de kademeli normalleşme kapsamında yeni bir döneme girilirken, maçların seyircili oynanıp oynanmayacağına dair ilk haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

MAÇLARA GİTMEK SERBEST Mİ? MAÇLARDA SEYİRCİ YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tuttukları takımları stadyumda destekleyecekleri günü iple çeken sporseverlere müjdeyi verdi.

Bakan Koca, önümüzdeki süreçte bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmayı planladıklarını aktardı ve sayıları belirleyerek tedbirler alındıktan sonra seyircili spor müsabakalarının seyircili şekilde oynanabileceğini kaydetti.

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Maçların ne zaman seyircili oynanacağına dair henüz kesin bir tarih verilmedi. Konuyla ilgili detaylar geldikçe haberimizde bulabilirsiniz.

 

 

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