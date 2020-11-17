Futbol Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Spor faaliyetleri için karar verildi

Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Spor faaliyetleri için karar verildi

Futbol

Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Spor faaliyetleri için karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni corona virüs önemlerini açıkladı. Taraftarlar maçlara seyirci alınıp alınmayacağını merak ediyor.

17 Kasım 2020, Salı 21:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni corona virüs kararlarını açıkladı.

Spor müsabakalarının tamamının seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Tüm spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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