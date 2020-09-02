Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Süper Lig maçlarında seyirci olacak mı? Bakan Koca yanıtladı
Taraftarlar merakla yeni sezonun açılmasını bekliyor. Yeni corona virüs tedbirleri kapsamında maçlara taraftarlar alınacak mı? Maçlar nasıl oynanacak? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar.
02 Eylül 2020, Çarşamba 21:46 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu’nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.
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