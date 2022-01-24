Futbol Maçlara kar engeli! İleri bir tarihe ertelendi

Maçlara kar engeli! İleri bir tarihe ertelendi

Futbol

Maçlara kar engeli! İleri bir tarihe ertelendi

TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

24 Ocak 2022, Pazartesi 20:53 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22'nci hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.

22'nci hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek" denildi.

İSTANBUL, (DHA)

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