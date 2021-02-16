Dünyanın en saygın üniversiteleri seçtikleri öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra spor, sanat, sosyal faaliyet, kendini iyi ifade edebilme gibi birçok farklı özelliğine de bakıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Serenat Arpat. İzmir Amerikan Koleji’nde (ACI) burslu okuyan 12’nci sınıf öğrencisi Serenat, Amerika’daki Pomona Üniversitesi’nden tam burslu (260 bin dolar) erken kabul aldı. Serenat, başarısının formüllerini anlattı:

Lisede hiç boş durmadı

Tatillerde birçok farklı hastanede staj yaptım. TBMM’de milletvekillerinin bir günlerini nasıl geçirdiğini takip ettim. Liseden arkadaşımla beraber ‘Lise 101’ adında bir YouTube kanalı açarak, İzmir Amerikan’ı hedefleyen ancak salgın nedeniyle okulu gezip göremeyen ortaokullu arkadaşlarımıza videolarla okulumuzu tanıttık. Salgın sürecinde yaratıcı bir alternatif sosyal servis bulmamız ve yaptığım diğer çalışmalar başvurduğum üniversitenin dikkatini çekti.

Karşıyaka'yı anlattı

Pomona’ya kabulümdeki en önemli nokta; başvuru yazısı olan ‘essay’ler yani kompozisyonlardı. Başvurumda, büyük bir Karşıyaka Spor Kulübü taraftarı olduğum için maçlardan neler öğrendiğimi, ‘omuz omuza’ kültüründen ve ‘son topa kadar mücadele’ felsefesine kadar her detayın nasıl bugünkü beni oluşturduğunu anlattım. Bütçe olarak kendinden büyük takımlara karşı Karşıyaka’nın kazandığı her maçta bana hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtladığını ifade ettim.

Tribünde soru çözdü

Her sınav haftasına Karşıyaka maçı denk geldiği için vapurda, tribünde maç beklerken ve devre aralarında soru çözdüğüm, coğrafya defterimden taş isimleri ezberlediğim zamanlar oldu. Üniversitede biyoloji ve siyasal bilimlerde çift anadal yapmayı hedefliyorum. Bilimle ve siyasetle ilgilenmek istiyorum. Genetik dalında bilim insanı olmayı, Türkiye’ye dönüp İsviçre’deki CERN gibi, genetik için büyük bir laboratuvar kurmayı hedefliyorum.

'Ülkemizi temsil edecek'

Serenat Arpat’ın akademik başarısının yanı sosyal kulüpte sıra birçok görev aldığını söyleyen ACI Müdürü Didem Erpulat, “Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, ülke ve dünya duyarlı sorunlarına öğrencimizin, dünyaya ve ülkesine çok önemli katkılar sunacağına, ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz” dedi.