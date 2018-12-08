Apple, güncellemler ile cihazlarındaki sorunları çözmeye hızla devam ediyor. iOS 12.1.1 ile sistemdeki sorunların neredeyse tamamını çözen Apple, şimdi de Mac sahiplerini sevindirecek bir haber ile karşımıza çıktı. Cupertino merkezli firma macOS 10.14.2 güncellemesini yayınladı. Peki, yeni güncelleme ile sisteme ek özellikler ekleniyor mu?

Küçük çaplı güncelleme olan 10.14.2 sürümü, sistemde yaşanan belli başlı sorunları çözüyor. Güncelleme ile Wi-Fi arama için RTT (gerçek zamanlı mesaj) desteği sisteme ekleniyor. Ayrıca, iTunes’un 3. parti AirPlay hoparlörleri ile müzik çalmasını engelleyen sorun da düzeltiliyor.

10.14.2 güncellemesi ile Wi-Fi ayarlarında kayıtlı olan Wi-Fi ağlarına otomatik olarak katılıp katılmama seçeneği de ekleniyor. 2.45 GB büyüklüğündeki güncellemeyi; Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

macOS 10.14.2 Mojave güncellemesini alan modeller

2011 başı veya daha yeni MacBook Pro

2015 başı veya daha yeni MacBook

2011 ortası veya daha yeni MacBook Air

2011 başı veya daha yeni iMac

2017 sonu iMac Pro

2013 sonu Mac Pro

2011 ortası veya daha yeni Mac Mini

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