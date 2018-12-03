macOS Mojave 10.14.2 Beta 4 çıktı!

Apple, karanlık tema seçeneği ile gelen macOS Mojave 10.14 güncellemesiyle geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. Ancak bu güncelleme bazı Mac ve MacBook modellerinde sorunlara yol açmıştı. Apple da bunun üzerine macOS 10.14.1 sürümünü yayınlamış ve bilinen sorunları çözmüştü.

Cupertinolu teknoloji devi şimdi de macOS Mojave 10.14.2 sürümü üzerinde çalışıyor. Geliştiricilerinin karşısına macOS Mojave 10.14.2 Beta 2 ile çıkan Apple, bu güncelleme yine sistemdeki sorunları çözmekten öte bir yenilik sunamıyor.

macOS işletim sistemi iOS’e göre yeni özellikleri çok yavaş alıyor. Bu yüzden macOS Mojave 10.14.2 ile bir yeniliğin gelmesi beklenmemeli. Muhtemelen Apple 2019’un Eylül ayına kadar macOS’e hiçbir yenilik sunmayacak.

Eğer geliştirici hesabınız varsa macOS Mojave 10.14.2’nin 4. Beta sürümünü Mac App Store > Güncellemeler bölümünden yükleyebilirsiniz.

macOS 10.14 Mojave güncellemesini alan modeller

2011 başı veya daha yeni MacBook Pro

2015 başı veya daha yeni MacBook

2011 ortası veya daha yeni MacBook Air

2011 başı veya daha yeni iMac

2017 sonu iMac Pro

2013 sonu Mac Pro

2011 ortası veya daha yeni Mac Mini

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