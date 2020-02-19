Dünya Macron: Burada Türk kanunları geçerli olamaz

Macron: Burada Türk kanunları geçerli olamaz

Dünya

Macron: Burada Türk kanunları geçerli olamaz

Radikalleşme ve Müslümanların Fransız toplumundan soyutlanmasına karşı daha güçlü bir şekilde eyleme geçmek istediğini söyleyen Emmanuel Macron, ülkede Türk kanunlarının geçerli olamayacağını söyledi.

19 Şubat 2020, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanların Fransız toplumundan soyutlaması konusundaki tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Fransa’nın yurt dışından gelen imamların sayısını azaltarak kendi imamlarını yetiştireceğini söyledi. Macron, Cezayir, Fas ve Türkiye’nin Fransa’ya imam göndermesi uygulamasının zamanla sona ereceğini kaydetti. Macron "Cumhuriyetin değer ve prensiplerine saygılı, Fransa’da eğitilen imamların olduğu finansmanı şeffaf camiler ile Müslümanların Fransa’da dinlerini özgürce uygulamaları için şartları oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Macron, dört Müslüman ülke Türkiye, Cezayir, Tunus ve Fas'ın da dahil olduğu ülkenin Fransa’ya Fransız makamların denetimi olmadan yabancı dil ve kültür eğitimi vermek üzere öğretmen gönderebilmesine imkan tanıyan bir programı da sonlandıracağını açıkladı. 

Türkiye ile henüz uzlaşma sağlanamadı

Fransa Cumhurbaşkanı camilerin finansmanı konusunda da şeffaflık öngören bir kanun tasarısı üzerinde çalışıldığını kaydetti. Ancak Macron yeni tasarı konusunda bir tek Türkiye ile henüz uzlaşma sağlanmadığını belirtti. "Türkiye bizimle bu yolda yürümeyi tercih edebilir ya da etmez. Ancak ben hiçbir yabancı ülkenin kültürel, dini ya da kimlik bağlantılı bir ayrılıkçılığı bu cumhuriyetin topraklarında beslemesine izin vermeyeceğim" şeklinde konuşan Macron "Fransız topraklarında Türk kanunları olamaz. Mümkün değil" dedi.

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