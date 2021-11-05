Angela Merkel, Almanya Başbakanlığı görevi ile birlikte siyaseti bıracağını açıklamıştı. Tüm dünyanın yıllardır tanıdığı unvanı ile Fransa'da son bir ziyaret yapan Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile duygusal anlar yaşadı. Macron, Merkel'e onur nişanı vermesinin ardından ona hitaben, "Bana çok şey öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkürler" dedi. İkilinin samimi vedası ise Macron'un sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından çokça ilgi gördü.

Almanya Başbakanı Merkel ve eşi Joachim Sauer'i, Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron Fransa'nın Beaune bölgesinde bulunan Clos de Vougeot Sarayı'nda ağırladı.

Macron, onuruna yemek verdiği Merkel'e "Legion d'Honneur" onur nişanını takdim etti.





'BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİNİZ'

Veda konuşmasında duygulu anlar yaşayan Macron, "Bana bu kadar çok şey öğrettiğiniz için size teşekkür etmek istedim. Her şeyi sarsmak isteyen genç ve aceleci bir başkanı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız ve bana karşı gösterdiğiniz hoşgörü, ve genel olarak, Avrupa'mız için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim sevgili Angela" ifadelerini kullandı.

Ödül için Macron'a teşekkür eden Merkel, "Başlangıçta farklı fikirlere sahip olsak da, hep aynı değerleri paylaştık. Sık sık bir araya gelmeyi ve kendi başımıza yapabileceğimizden daha fazlasını yapmayı başardık” dedi