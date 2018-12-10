Macron: Olağanüstü hal ilan edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim” dedi

10 Aralık 2018, Pazartesi 22:19 Son Güncelleme:
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Macron: Olağanüstü hal ilan edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda Sarı Yelekliler'in temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Macron yaptığı açıklamada 'Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Ekonomil ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceğim. Ayda 2 bin eurodan az maaş alanlara zam yapılacak, özel sektör de çalışanlara zam yapsın' dedi.

4 SAAT SÜRDÜ

Macron, Elysee Sarayı'nda sarı yeleklilerin protestolarının yol açtığı sorunlara ilişkin birçok işçi ve memur sendikasının temsilcileriyle görüştü. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeye Başbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher katıldı.

Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, çıkışta yaptığı açıklamada, ciddi bir krizde olduklarını belirterek kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti. 

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