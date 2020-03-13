Macron, Trump’la koronavirüsü görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve G7 yöneticileriyle telefonda görüştüğünü belirtti. Pazartesi günü koronavirüs salgını hakkında video konferansla olağanüstü G7 Zirvesi gerçekleştireceklerini ifade eden Macron, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve tedavi konusunda çabalarını koordine edeceklerini ve ekonomik çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

AA