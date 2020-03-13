Dünya Macron, Trump’la koronavirüsü görüştü

Macron, Trump’la koronavirüsü görüştü

Dünya

Macron, Trump’la koronavirüsü görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunu ele aldı.

13 Mart 2020, Cuma 22:23 Son Güncelleme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve G7 yöneticileriyle telefonda görüştüğünü belirtti. Pazartesi günü koronavirüs salgını hakkında video konferansla olağanüstü G7 Zirvesi gerçekleştireceklerini ifade eden Macron, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve tedavi konusunda çabalarını koordine edeceklerini ve ekonomik çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

AA

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