Macron: Türkiye dayanışma beklemesin

Fransa'nın başkenti Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Sık sık terör örgütü lehine demeçler veren Macron, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı yürüten Türkiye'nin aynı zamanda NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi. Macron'un Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının hemen ardından yapılması da dikkat çekti.

Macron, NATO'yu hedef alan söz konusu açıklamalarını faydalı bir uyarı işareti olarak savunmuştu.

Stoltenberg: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için

NATO müttefiklerinin birlik ve beraberliğini ifade etmek için Alexandre Dumas’ın ‘Üç Silahşörler’ kitabından alıntı yapan Stoltenberg, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz” için dedi. Basından gelen sorulara yanıt veren Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye konusunda müttefiklerin farklı düşünceleri olduğunu ama bu farklı düşüncelerin son aylarda DEAŞ’a karşı edinilmiş kazanımların tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, DEAŞ’ın birkaç yıl önceye kadar İngiltere büyüklüğünde bir bölgeyi ve beraberinde neredeyse 8 milyon insanı yönettiğine dikkat çekti

DHA