Macron, son dakika açıklamasında, "Krizin henüz başlangıcındayız. Bu ilk dalganın etkisini azaltacak olağanüstü önlemler alındı, ancak virüse karşı bir yarış başlattık. Olağanüstü bir uyum yakalamalı ve kendi aramızda her saniye organize olmalıyız. Bekleyip görmemiz lazım" dedi.

Fransa'da durum

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e çıktı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1861 artarak 10 bin 995'e yükseldiğini belirtti. Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sayısının 1122'ye çıktığını aktaran Salomon, salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi. Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin yüzde 6'sının 60 yaş altında olduğunu kaydeden Salomon, Fransızlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Ülkede bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.



