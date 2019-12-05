Milyonlarca işçi bugün Fransız liderin emeklilik reformuna karşı greve çıkacak. Ülkede, eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetlerinde büyük aksaklıklar bekleniyor.

Emeklilik sistemi sendikalar tarafından kabul görmedi

Fransa'nın son yıllardaki en büyük genel grevi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı emeklilik sisteminin sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor. Aralarında polisler, hukukçular ve havalimanı çalışanlarının da bulunduğu milyonlarca işçinin greve gitmesi nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksamalar yaşanması bekleniyor.

Grev bugün başlayacak

Bugün başlayacak grevin bir günden fazla süreceği öngörülüyor. Bazı sendikalar Macron emeklilik reformunu geri çekene kadar greve devam edeceklerini belirtiyor. Konuyla ilgili yapılan bir ankette greve desteğin yüzde 69 oranında olduğu, en büyük desteğin de 18-34 yaş grubu tarafından verildiği tespit edildi.

"Risklerin farkındayız"

Macron hükümeti, emeklilik reformu girişiminin 1995'teki gibi sonuçlanmamasını umuyor. O yıl yapılmak istenen emeklilik reformuna karşı üç hafta süren ve halkın desteğini alan grev sonucu hükümet geri adım atmak zorunda kalmıştı. Grevle ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Bu protestolara katılacak çok insan var ve risklerin farkındayız. İsyan veya şiddet olayları olduğunda derhal gözaltı yapılması emrini verdim" dedi.

Trenlerin yalnızca yüzde 10'u çalışacak

Fransa'da pek çok kişi işe gitmeyecek ama gitmek isteyenler de toplu taşıma bulmakta zorlanacaklar. Tren ve otobüs emekçileri Perşembe'den itibaren greve katılma konusunda uzlaştı. Şehirlerarası trenler ve hızlı trenlerin yalnızca yüzde 10'u çalışacak. Bazı bölgesel trenler tamamen iptal olacak. Eurostar ve Thalys gibi uluslararası tren hatları da grevden etkilenecek. Paris metrosunda da büyük aksamalar bekleniyor. Kentteki 16 metro hattından yalnızca 5'i çalışacak. O hatlarda da sefer sayıları azaltılacak.



