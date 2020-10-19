Dünya Macron'un eşi karantinaya girdi

Macron'un eşi karantinaya girdi

Dünya

Macron'un eşi karantinaya girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 20:15 Son Güncelleme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, temas ettiği kişilerden birinin 15 Ekim'de corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı. Brigitte Macron'un herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

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DHA


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