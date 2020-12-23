Evcil Dostlar Macron'un köpeği Nemo'dan müjde var: Hayvana şiddeti önleme yasası geliyor

Macron'un köpeği Nemo'dan müjde var: Hayvana şiddeti önleme yasası geliyor

Evcil Dostlar

Macron'un köpeği Nemo'dan müjde var: Hayvana şiddeti önleme yasası geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un köpeği Kaptan Nemo, yer aldığı kamu spotunda, bilinçli hayvan sahiplenme çağrısı yaptı. Videoda ayrıca bir müjde de verildi. Hayvana şiddete ağır ceza, hayvan sığınaklarına 20 milyon euro, yoksul hayvanseverlere de devlet desteğini öngören bir yasanın duyurusu yapıldı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 16:58 Son Güncelleme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un köpeği Kaptan Nemo, Fransız halkında Noel'de bilinçli bir şekilde evcil hayvan sahiplenmeleri çağrısında bulunan videoda rol aldı. Video, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Facebook sayfasında yayımlandı. Videoda gözlerini kameraya diken Labrador-Griffon melezi siyah renkli köpeğin içinden geçenler aktarıldı.

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https://www.instagram.com/p/CJHOtXEorrl/


Nemo'nun aklından geçen "Benim hikayem terk edilmekle başladı. Benim gibi 100 bin hayvan her yıl Fransa'da terk ediliyor. Noel'de onları evlat edinin, ama bunu bilinçli şekilde yapın" cümleleri altyazıyla videoda yer aldı.



Sputnik'te yer alan habere göre, Macron'un eşiyle birlikte bir hayvan kurtarma merkezinden 250 euro bağışta bulunarak sahiplendiği Kaptan Nemo videoda, "Evcil hayvanınız ailenizin bir parçasıdır, o size güvenir" uyarısını yaptı.

Videoda hayvanlara yönelik zulümle mücadele için evcil hayvan edinme yasa tasarısının ocak ayında parlamentoda görüşüleceği duyuruluyor.

20 milyon euroluk destek

Tasarı hayvan kurtarma merkezlerinin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesine 20 milyon euro aktarılmasını, hayvana zulmetmenin daha ağır şekilde cezalandırılmasını ve evcil hayvan satın alanların aynı zamanda onlara iyi bakmalarını sağlayacak kılavuz niteliğinde bilinçlilik ruhsatına sahip olmasını öngörüyor.



Evcil hayvan bakan ama maddi imkanları sınırlı olanlara veteriner masraflarını karşılamalarını sağlayacak sübvansiyon talep etme hakkı da tanıyor. 


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