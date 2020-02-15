Fransa'da gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşün (LREM) Paris Belediye Başkanı adayı Benjamin Griveaux, yaptığı açıklamada, bir yıldan fazladır kendisi ve ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını belirtti. Ülkede Perşembe günü sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüde, bir erkek uygunsuz şekilde görülüyordu. Aynı zamanda eski hükümet sözcüsü olan 41 yaşındaki Benjamin Griveaux onu ikiyüzlülükle suçlayan bir Rus muhalif sanatçı tarafından hedef alındı. 2017'de Rusya'dan Fransa'ya gelip iltica başvurusunda bulunan Petr Pavlensky, videoyu kendisinin internete yüklediğini söyledi.

Benjamin Griveaux

İkiyüzlülüğe yer yok

Pavlensky, 'kendisini örnek aile babası olarak tanıtmasına rağmen, gerçekte kamuoyunda sergilediği kişilikten farklı biri olmasını gözler önüne sermek adına' bu görüntüleri yayınladığını ve bundan pişman olmadığını söyledi. Pavlensky, 'siyasetçilerin propagandalarına ve erdem gösterilerine' karşı savaşmaya devam edeceğini kaydetti. Pek bilinmeyen bir siteye konulan video, 2018'de Macron'un partisinden istifaya zorlanan eski bir milletvekilinin sitenin linkini paylaşmasıyla yayıldı.

Petr Pavlensky

Testis torbasını yere çivilemişti

Pavlensky, adını ilk kez 2013'te Moskova'daki Kızıl Meydan'da testis torbasını yere çivilediğinde duyurmuştu. Pavlensky, Rus yetkililerin onu bir cinsel tacizle suçlaması üzerine iddiaları reddetti ve Fransa'ya sığınma başvurusunda bulundu. Ancak uzmanlar durumun Macron'u ve partisini etkilemeyeceğini öngörüyor. Son anketler, gelecek ay düzenlenecek seçimler için Griveaux’un üçüncü sırada olduğunu ortaya koyuyordu.







