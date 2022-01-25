Türkiye Madde bağımlısı koca iki çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü

Madde bağımlısı koca iki çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü

Türkiye

Madde bağımlısı koca iki çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ökkeş Palamut, tartıştığı eşi Dilan Palamut'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, iki çocuk annesi eşinin intihar ettiğini iddia ederek suçlamayı reddetti.

25 Ocak 2022, Salı 16:49 Son Güncelleme:
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Yürekleri sızlatan bir kadın cinayeti haberi de Gaziantep'ten geldi. Nizip ilçesinde bulunan Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. 

Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut ağır yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

“EŞİM İNTİHAR ETTİ” DEDİ

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, eşini öldürmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri iki çocuk annesinin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GAZİANTEP (İHA)

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