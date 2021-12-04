Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin üzerinde Made in Türkiye ibaresinin yer alacağına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Ajanslarda son dakika olarak geçen haberin ardından “Made in Türkiye ne demek, anlamı nedir?” araştırmaları da yoğunluk kazandı…

İHRAÇ ÜRÜNLERİNDE ARTIK MADE İN TÜRKİYE YAZACAK!

İhraç ürünlerinde, her türlü yazışma ve faaliyetlerde marka olarak "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına dair Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ettiği ifadelerine yer verildi.

MADE İN TÜRKİYE NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Ürünün etiketinde bulunan Made in Türkiye ifadesi, Türk malı ya da Türkiye’de üretildiğini belirtiyor.

Bundan önce ise bu tarz ürünlerde genellikle Made in Turkey ibaresi bulunuyordu.

Konuya ilişkin yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."