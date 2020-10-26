Maden devi Anglo American'a "Dünyanın en zehirli kasabasının" halkı dava açtı
Afrika ülkesi Zambiya'nın Kabwe şehri, "dünyanın en zehirli kasabası" olarak biliniyor. Bilim insanları yapılan araştırmaların sonucunda Kabwelilerin vücudundaki kurşun oranını endişe verecek kadar yüksek bulmuştu. Birleşik Krallık ve Güney Afrika merkezli maden şirketi olan Anglo American hakkında Zambiya'da kitlesel boyutta kurşun zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle toplu dava açıldı.
26 Ekim 2020, Pazartesi 10:19 Son Güncelleme:
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Zambiya'nın Kabwe kasabası dünyanın en büyük kurşun madenine ev sahipliği yapıyor. Ancak 2019 yılında 1190 Kabweli üzerinde yapılan araştırma, halkın kurşuna maruz kalma seviyesinin kritik boyutta olduğunu ortaya koydu. Kurşun, insan vücudu için zehirleyici özelliğe sahip bir element. Kabwe, bu nedenle "Dünyanın en zehirli kasabası" olarak adlandırılıyor. Kabweliler tarafından maden şirketi Anglo American'a açılan davada, "Anglo'nun yol açtığı çevresel sağlık felaketi nedeniyle Kabwe'de yaşanan kirlilik neticesinde muhtemelen kurşun zehirlenmesinden muzdarip 100 binden fazla çocuk ve çocuk sahibi olma yaşında kadın bulunmaktadır" ifadesi yer aldı.
https://twitter.com/tveitdal/status/1318941362859900930
Davayı açan avukatlar, Anglo American Güney Afrika kuruluşunun kirliliğin büyük kısmının yaşandığı 1925'ten 1974'e kadar bu bölgedeki madenden sorumlu olması nedeniyle hukuki yükümlülük taşıdığını ve Anglo'nun "Kabwe'nin mevcut ve gelecek nesillerini korumak gibi bir vazifesinin olduğu" belirtildi.
Independent Türkçe'de yer alan haberde, bölge halkını temsilen 13 kişi tarafından açılan davada, toprağa ve toza karışan kurşun kirliliğinden mağdur olan çocukların kanlarındaki kurşun seviyesinin çok yüksek olduğu ve diğer mağdurların da kadınlar olduğu kaydedilirken, bu çeşit bir kirliliğin hamilelik döneminde anne karnındaki bebekler için büyük risk teşkil ettiği vurgulandı.
https://twitter.com/hrw/status/1166111069770846209
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kurşunun bu maddeye maruz kalan kişiler üzerinde zararlı etkiler doğurduğu uzun zamandır biliniyor. Kurşuna uzun süre maruz kalmak çocuklarda nörolojik gelişimi etkiliyor ve havale ve komaya neden oluyor.