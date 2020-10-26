Zambiya'nın Kabwe kasabası dünyanın en büyük kurşun madenine ev sahipliği yapıyor. Ancak 2019 yılında 1190 Kabweli üzerinde yapılan araştırma, halkın kurşuna maruz kalma seviyesinin kritik boyutta olduğunu ortaya koydu. Kurşun, insan vücudu için zehirleyici özelliğe sahip bir element. Kabwe, bu nedenle "Dünyanın en zehirli kasabası" olarak adlandırılıyor. Kabweliler tarafından maden şirketi Anglo American'a açılan davada, "Anglo'nun yol açtığı çevresel sağlık felaketi nedeniyle Kabwe'de yaşanan kirlilik neticesinde muhtemelen kurşun zehirlenmesinden muzdarip 100 binden fazla çocuk ve çocuk sahibi olma yaşında kadın bulunmaktadır" ifadesi yer aldı.









Davayı açan avukatlar, Anglo American Güney Afrika kuruluşunun kirliliğin büyük kısmının yaşandığı 1925'ten 1974'e kadar bu bölgedeki madenden sorumlu olması nedeniyle hukuki yükümlülük taşıdığını ve Anglo'nun "Kabwe'nin mevcut ve gelecek nesillerini korumak gibi bir vazifesinin olduğu" belirtildi.

Independent Türkçe'de yer alan haberde, bölge halkını temsilen 13 kişi tarafından açılan davada, toprağa ve toza karışan kurşun kirliliğinden mağdur olan çocukların kanlarındaki kurşun seviyesinin çok yüksek olduğu ve diğer mağdurların da kadınlar olduğu kaydedilirken, bu çeşit bir kirliliğin hamilelik döneminde anne karnındaki bebekler için büyük risk teşkil ettiği vurgulandı.









Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kurşunun bu maddeye maruz kalan kişiler üzerinde zararlı etkiler doğurduğu uzun zamandır biliniyor. Kurşuna uzun süre maruz kalmak çocuklarda nörolojik gelişimi etkiliyor ve havale ve komaya neden oluyor.





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