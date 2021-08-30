Maden işletmelerine 850 bin lira hibe
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yeraltı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ikinci destek ödemesini gerçekleştirdi.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen programda, maden işyerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı ve işyeri başına 38 bin liraya varan destek ödemeleri yapıldı.
EN AZ 20 ÇALIŞANI OLAN
Bu kapsamda mayıs ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 76 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi. Bakanlık, bu desteği yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor. Verilebilecek maksimum destek ise çalışan başına 15 Euro (yaklaşık 148 lira) olarak kaydedildi.