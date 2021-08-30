Maden işletmelerine 850 bin lira hibe

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen programda, maden işyerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı ve işyeri başına 38 bin liraya varan destek ödemeleri yapıldı.

EN AZ 20 ÇALIŞANI OLAN

Bu kapsamda mayıs ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 76 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi. Bakanlık, bu desteği yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriyor. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor. Verilebilecek maksimum destek ise çalışan başına 15 Euro (yaklaşık 148 lira) olarak kaydedildi.