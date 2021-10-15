Madeni yağ için 30 milyon dolar yatırım

Madeni yağ sektörünün Türkiye’de son iki-üç senede yüzde 6–7 oranında, geçen yıl ise pandemiye rağmen yüzde 9 büyüme gösterdiğini kaydeden Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal,” Bu yılın ilk 6 ayında pazarın yüzde 30’un üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Yılın kalan bölümünde büyümenin biraz daha dengeleneceğini ve sektörün 2021’i de büyüme ile kapatacağını öngörüyoruz” dedi.

Otomotiv sektörünün potansiyeline paralel olarak madeni yağ sektörünün de büyüdüğünü belirten Köksal, gelecek 5 yıl içinde Gemlik fabrikasına 30 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

İÇTEN YANMALI 2040'A KADAR BÜYÜR

İçten yanmalı motorların pazarının 2040’a kadar büyümeye devam edeceğini ve bp Enerji Görünümü Raporu’nun da bunu gösterdiğini vurgulayan Köksal, bu büyümenin özellikle endüstriyel ve ağır vasıtalar nedeniyle olacağını belirtti. Diğer yandan elektrikli araçlara olan talepte de artış olacağına değinen Köksal, elektrikli araçların artmasının, e-sıvılara olan ihtiyacı artıracağını, bunun sonucunda da soğutma sıvılarının hacim olarak artışa geçeceğini söyledi.