Madonna ceplerini kitledi

Üçü de konser salonuna girerken ilginç bir uygulama ile karşılaştı. Cep telefonları kilitli minik çantalara konuldu. Görevliler ‘Konserde cepleriniz bu çantada kilitli kalacak, çekim yasak’ uyarısı yaptı. Çıkışta çantaların kilitleri görevliler tarafından açıldı.

Madonna 'keyfinize bakın' dedi

Tonguç “Madonna ‘Bu gece kendiniz için yaşayın, eğlenin. Başkaları için çekim yapmayı bırakın, 3 saat keyfinize bakın’ dedi. 4 bin kişi tek kare çekemedi. Bu kilitli çantalar dünyada yeni bir uygulama. Starlar hem konsantrasyonları bozulmasın, hem şovları eskimesin hem de kötü görüntü vermemek için cepleri kilitliyor” dedi.