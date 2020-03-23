Madonna çiçekli küvetinden paylaştı: Hepimiz eşit hale geldik

Corona virüs salgını nedeniyle birçok kişi evlere kapandı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 'Evde kal' çağrısı yapıp ev hallerini Instagram'dan paylaşmaya başladı. Madonna ise farklı bir paylaşım yaptı.

"Salgınla ilgili korkunç olan şey..."

Küvette video paylaşan Madonna, “Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç olan şey hepimizi bir çok açıdan eşit hale getiriyor olması” dedi. Normalde insanların eşit olmadığını savunan Madonna’nın bu sözleri büyük tepki çekti.

İşte Madonna'nın o videosu:





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