Madonna davalık oldu

TMZ’in haberine göre; Nate Hallonder, yaklaşık bin dolar karşılığında 17 Aralık akşamı Miami’de düzenlenecek etkinliğe üç bilet aldı.

Sahne saatinin 20:30’dan 22:30’a kaydırıldığını öğrenen Hollander, biletlerinin iadesini istedi ancak ret yanıtını aldı.

‘Salı akşamı yapılacak bir konserin iki saat ertelenmesinin saçma bir durum” söyleyen hayranı dava açtı.

Bu haber üzerine hayranlarının da toplu bir dava açacağı konuşuluyor.

Madonna’dan açıklama

Madonna bu olay sonrası sosyal medyadan video paylaşarak eleştirilere yanıt verdi.

Bir piyano üzerine oturan Madonna, "Hepinizin şunu anlaması lazım; kraliçe asla geç kalmaz" dedi.