Madonna, Ersoy Dinç’i Amerika’ya davet etti
Almanya’da yaşayan müzisyen Ersoy Dinç, düncaya ünlü şarkıcı Madonna’dan teklif aldığını iddia etti.
Ersoy Dinç, “Instagram hesabıma Madonna’dan mesaj geldi. 2017’de bestelediğim ‘Ben de İnsanım’ şarkısının melodisine talip olduğunu yazıyordu. Başta inanmadım. Sonra ekibi devreye girdi, numaralarını verdiler. Konuştuk.
'Sözleşme aşamasındayız'
Şu an sözleşme aşamasındayız. Yakında Amerika’ya gidip şarkıyı Madonna’ya söyleyeceğim” dedi.
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