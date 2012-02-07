Madonna konser için geliyor

Madonna’nın Londra, Paris, Berlin dahil 26 Avrupa şehrinde gerçekleşecek Avrupa konserlerinin ilk ayağında, Türk Telekom Arena’da sahne alacağı belirtildi.

MARATONU 29 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Madonna’nın 2012 Dünya Turnesi, 29 Mayıs 2012 tarihinde Tel Aviv’den başlayacak. Turne konserleri, spor salonları, stadyumlar ve Quebec’deki Abraham Ovası gibi açıkhava alanlarında gerçekleşecek. Konserler daha sonra, Madonna’nın 20 yıldır konser vermediği Güney Amerika ve Avustralya’da devam edecek. Londra, Paris, Berlin dahil 26 Avrupa şehrinde gerçekleşecek Avrupa konserlerinin ilk ayağı ise 7 Haziran 2012’de İstanbul’da olacak.

DHA