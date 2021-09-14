Magazin Madonna tuvaletten paylaştı

Madonna tuvaletten paylaştı

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Madonna tuvaletten paylaştı

Önceki gece 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nde yaptığı açılışta cesur kıyafetiyle hafızalara kazınan Madonna, tören sonrası tuvaletten yaptığı paylaşımla şoke etti.

14 Eylül 2021, Salı 16:53 Son Güncelleme:
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Önceki gece ABD’de gerçekleştirilen 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde açılışı yaparak geceye damga vuran Madonna, törenden sonraki partide de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. 63 yaşındaki ‘pop müziğin kraliçesi’, Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan törenin ardından 1 Ocak adlı gece kulübünde düzenlenen partiye katıldı.

Madonna, ödül töreni sahnesi için tercih ettiği mayo kostüm stilini, partide de yineledi. Törende deri mayo giyen şarkıcı, after party’de farklı bir siyah mayo kostüm giyerek, stilini beyaz bir duvakla tamamladı.

Gecenin sonunda Madonna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise şoke etti. Filtreyi abartan Madonna göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Ardından da arkasını dönüp poz verdi.

Madonna'nın bu görüntüsü sonrası paylaşımına "Kalça nakli mi yaptırdın?" gibi yorumlar yağdı.

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