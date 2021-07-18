77 yaşındaki Patrik Daniel Galvin, saç dünyasının en başarılı hanedanlıklarından birine liderlik yapıyor. 4 salon ve düzinelerce ürünü bulunan Galvin'in Eski Birleşik Krallık Başbakanı Margaret Thatcher'dan Madonna'ya, Sharon Stone'dan Prenses Diana'ya kadar birçok ünlü sarışının saçlarında emeği var. Galvin'in 3 çocuğu da saç tasarımcısı olarak çalışıyor. Galvin'in çocuklarından Daniel Jr., yıllar önce aile şirketinden ayrılarak kendi salonunu açana kadar rakip kuaförde çalıştı.

Giderek popülerleşen Daniel Galvin'in aile şirketi, birçok ünlü isme hizmet vermeye başladı. Ancak Galvin, alkol bağımlılığı sorunu yaşıyordu. Taa ki Prenses Diana'nın saçlarını yapacağı güne kadar. Galvin, "Gün boyunca hiçbir şey içmedim" diyor.

1960'lı yıllarda sarışın olmak için çok fazla işlem yapmanız gerekiyordu. Sarışın olabilmek için amonyak ile peroksiti karıştırıp saç rengini tamamen akıtmanız ve ardından üzerine rengi sürmeniz gerekiyor. Daniel'ın kendine has yöntemi sansasyon yaratmıştı.

Manken Twiggy'nin sarı saçları, Daniel'ın eseriydi. Bond kızı Barbara Bach ve Jean Shrimpton ise Deniel'ın ilk müşterilerindendi. Yakın zamanda ise Deniel'ın ekibi Adele'in balyajlarını yaptı. Nicole Kidman'ın rose gold saç rengi yine Daniel'ın eseri.

Birleşik Krallık Eski Başbakanı Margaret Thatcher da muhalefet lideri olunca daha ağırbaşlı bir sarı renk istediği için Daniel'ın yolunu tuttu. Daniel, "Saç renginin düzeltilmesinin aşamalı olarak yapılması gerektiğini söylediğinde memnun olmadı. Korkunçtu" dedi. Thatcher sonraki yıllarda da Daniel'ın yaptığı saç rengini korumaya devam etti.

Daniel'ın en meşhur müşterisi ise Prenses Diana'ydı. Diana 10 yıl boyunca Daniel'ın kuaförüne gitti ve başlangıçtaki açık kahverengi saçları bir süperstar sarısına dönüştürüldü.

Daniel Galvin, Madonna'nın 2000 yılında Guy Ritchie ile yaptığı evliliği ve o günkü telaşını da hatırlıyor. Daniel "Saç diplerini boyatması gerektiğini biliyordum. Bekledim ve bekledim. Büyük gün yaklaşıyordu ancak o bir türlü gelmedi." diyor. Madonna düğün günü yalnızca saçlarının uçlarını açtırıp ışıltı verdirebildi ve saç dipleri koyu kaldı. Bu da bir modaya dönüştü. İnsanlar Madonna'yı takip etti ve düğünden sonra Madonna diplerinin daha da çıkmasına izin verdi.