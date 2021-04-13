Magazin Madonna'dan servet değerinde yatırım

Madonna'dan servet değerinde yatırım

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Madonna'dan servet değerinde yatırım

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Madonna, Kanadalı şarkıcı The Weeknd’ın sahip olduğu servet değerindeki ultra lüks malikaneyi satın aldı.

13 Nisan 2021, Salı 13:23 Son Güncelleme:
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ABD’li sanatçı Madonna, meslektaşı The Weeknd’den malikane satın aldı. ABD’li yıldızın, Hidden Hills bölgesinde yer alan lüks eve 19,3 milyon dolar ödediği öne sürüldü. 1100 metrekarelik alana yayılan malikanenin dokuz yatak odası, dokuz büyük banyosu, iki küçük banyosu bulunuyor. Evin ana binasında yedi yatak odası varken, misafir binasında iki yatak odası mevcut.

KOMŞULARI DA KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ

Madonna’nın yeni evinde yeni komşuları arasında Drake, Dwyane Wade and Gabrielle Union, Lil Wayne, John Stamos, Lori Loughlin ve Kardashian-Jenner ailesinden üyeler bulunuyor.


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