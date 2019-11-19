Madonna'nın gençleşme krizi uçakta sorun çıkardı
Madonna ‘gençleştirici kriyoterapi tankı’nı uçakta kullanmak isteyince pilot seferden vazgeçmiş.
Pop müziğin divası Madonna (61), yaşlanma karşıtı bakımlara merakıyla biliniyor. Dünya turnesinde olan Madonna’nın ‘gençleştirici kriyoterapi tankı’nı da yanına aldığı ve özel jetinde kullanmak isteyince kriz yaşandığı ortaya çıktı.
Seferi yapamayacağını söyleyince Madonna vazgeçti
Eksi 196 derecelik nitrojen buharı veren tankın uçaktaki tüm enerjiyi tüketeceğini söyleyen kaptan pilot, seferi yapmayacağını söyleyince Madonna vazgeçmiş.
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