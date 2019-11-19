Madonna'nın gençleşme krizi uçakta sorun çıkardı

Madonna ‘gençleştirici kriyoterapi tankı’nı uçakta kullanmak isteyince pilot seferden vazgeçmiş.

19 Kasım 2019, Salı 08:01
A A
Madonna'nın gençleşme krizi uçakta sorun çıkardı

Pop müziğin divası Madonna (61), yaşlanma karşıtı bakımlara merakıyla biliniyor. Dünya turnesinde olan Madonna’nın ‘gençleştirici kriyoterapi tankı’nı da yanına aldığı ve özel jetinde kullanmak isteyince kriz yaşandığı ortaya çıktı.

Seferi yapamayacağını söyleyince Madonna vazgeçti

Eksi 196 derecelik nitrojen buharı veren tankın uçaktaki tüm enerjiyi tüketeceğini söyleyen kaptan pilot, seferi yapmayacağını söyleyince Madonna vazgeçmiş.

Bu haberi de okudularMadonna davalık oldu

Haberin fotoğrafları için tıklayınMadonna Ajda Pekkan'a hayran kaldı

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Black Eyed Peas'in kurucusu Will.I.Am'den ırkçılık suçlaması