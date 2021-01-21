Magazin Madonna'nın kızı Lourdes Leon metroda görüntülendi

Madonna'nın kızı Lourdes Leon metroda görüntülendi

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Madonna'nın kızı Lourdes Leon metroda görüntülendi

Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın büyük kızı Lourdes Leon, bir arkadaşıyla birlikte New York metrosunda objektiflere yansıdı. Rengarenk bir kıyafet giyen Leon, metrodaki rahat oturuşuyla dikkat çekti.

21 Ocak 2021, Perşembe 14:11 Son Güncelleme:
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Lourdes Leon, yanındaki arkadaşıyla birlikte metroya bindi. Üzerinde bir eşofman altı ve rengarenk bir mont bulunan genç kız, virüs önlemi olarak da bir maske taktı.

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Kısa bir süre uyudu 

24 yaşındaki Lourdes Leon, maskesini bir ara burnunu altına indirip koltuğunda öne doğru kayarak rahat bir şekilde oturdu ve kısa bir süre uyudu.

Uyandıktan sonra da arkadaşının cep telefonundan bir şeyleri inceledi. İki arkadaş sonra neşeli bir sohbete daldı. İkilinin sohbeti metro çıkışında da devam etti.

Saçlarını boyattı 

Son olarak sevgilisiyle birlikte çıktığı Meksika tatilinde görüntülenen Lourdes Leon, o dönemde siyah saçlıydı. Genç kızın saçlarını kızıla boyattığı da gözlerden kaçmadı.

Madonna'nın ilk çocuğu 

Madonna'nın ilk çocuğu olan Lourdes Leon, ünlü yıldızın spor hocası Carlos Leon ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Bir dönem Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly ile birlikte bir moda markası kuran Lourdes Leon, son olarak model olarak adını duyurdu.

Doğum adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kadın, aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik de yapıyor.

Annesinin en büyük çocuğu olan Lourdes Leon'un beş tane kardeşi daha bulunuyor. Madonna'nın Guy Ritchie ile olan evliliğinden dünyaya gelen Rocco Ritchie'nin yanı sıra evlat edindiği David Banda, Mercy James, Estere ve Stella adında kardeşleri var.

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