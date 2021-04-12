ABD’li şarkıcı Madonna ilk çocuğu Lourdes Leon ile olan karesini Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Bir kısım takipçisi fotoğrafı beğenirken bir kısmı ise fotoğrafa eleştiri yorumları yağdırdı.

HİJYENİK BULMADILAR

Madonna, ilk çocuğu olan Lourdes Leon ile çekilen fotoğrafında onu "kalbinin bir parçası" olarak nitelendi ve ona duyduğu sevgiyi ifade etti. Lourdes Leon'ın koltuk altına epilasyon yapmamış olması ise takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

Madonna'nın bazı takipçileri bu görüntünün hijyen olmadığını savundu. Bu görüşte olanlar görüntünün kötü olduğunu da ileri sürdü. Hatta bir takipçi "fotoğraf çektirmeden önce koltuk altını traş et" yorumunu yaptı. Birçok takipçi de Lourdes Leon için jilete ihtiyaç olduğunu savundu. Bir takipçi, saçlara, makyaja ve tırnaklara gösterilen özenin epilasyon konusunda da gösterilmesi gerektiğini savundu.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Madonna'nın, yakınları tarafından Lola adıyla çağrılan kızının bu tercihini savunanlar da çok sayıdaydı. Bunlardan biri "Söylesenize çocuklar, başkasının koltuk altındaki tüyler için siz neden endişeleniyorsunuz" sorusunu sordu.



