Madrid Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Madrid Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter alacağını duyurdu.
17 Kasım 2021, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre" Sınav Madrid/ İspanya’da düzenlenecek olup, pasaport, vize ve seyahat işlemleri adayların kendi sorumluluklarında olacaktır.T.C. Madrid Büyükelçiliği’nde münhal bulunan (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.