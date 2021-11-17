Madrid Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre" Sınav Madrid/ İspanya’da düzenlenecek olup, pasaport, vize ve seyahat işlemleri adayların kendi sorumluluklarında olacaktır.T.C. Madrid Büyükelçiliği’nde münhal bulunan (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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