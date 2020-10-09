İspanya'nın Madrid şehrinde artan korona virüs vakaları nedeniyle hükümet, yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Toplam vaka sayısı 258 bin 767, ölü sayısının ise 9 bin 637 olduğu Madrid'de korona virüs vakalarının artması üzerine Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Bakanlar Kurulu'nda alınan Madrid'deki OHAL kararı, Başbakan Pedro Sanchez tarafından Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso'ya iletildi.