Maduro: 6 çocuk yapın

Birleşik Milletler Dünya Gıda örgütü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her üç vatandaştan birinin beslenme gereksinimlerini karşılamakta zorluk yaşadığı Venezüela'da devlet başkanı Nicolas Maduro aile planlamasına yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. 'Ülkenin iyiliği için' 6 çocuk yapma tavsiyesinde bulunan Maduro, kadınlara seslenerek "Her kadının 6 çocuğu olana dek çocuk yapın, sonra, yeniden çocuk yapın. Bırakın vatanımız büyüsün" dedi. "Ülkemize 6 çocuk verdiğiniz tanrı sizin korusun" diyen Maduro, ülkenin içinde bulunduğu politik kaos ve ekonomik kriz içinde sarf ettiği sözler nedeniyle yoğun şekilde eleştirildi. Venezuela'nın başkenti Caracas'da yaşayan Venezualı sanatçı Eric Mejicano, yaşadığı apartmanın çöpünün yanında yeni doğmuş bir bebeği bulmasıyla birlikte üstünde 'Bebekleri atmak yasaktır' yazan bir tabela oluşturup şehrin duvarlarına yapıştırmıştı.

Ülke, büyük bir kaousun içinde

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido Ocak 2019'da kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmiş, arkasında bir grup asker ile çekilen görüntülerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması çağrısında bulunmuştu. O tarihten itibaren 'iki başlılığın' hüküm sürdüğü ülkede, sular durulmadı. Birleşmiş Milletler, 2015'ten itibaren 4 buçuk milyon vatandaşın ülkeden kaçtığını, çoğunun Avrupa ülkelerine yerleştiğini açıkladı. 2013'te eski devlet başkanı Chavez'in ardından, şimdiki devlet başkanı Maduro'nun kurduğu baskı ortamı, ülkede yaşananların ana nedenini oluşturuyor.







