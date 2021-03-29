Dünya Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında petrol verecek

Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında petrol verecek

Dünya

Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında petrol verecek

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüsü aşısı karşılığında, ödeme aracı olarak ham petrolü kullanabileceklerini ve bunun için hazır olduklarını açıkladı.

29 Mart 2021, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında ödeme aracı olarak ham petrolü kullanabileceklerini açıkladı. Maduro, “Venezuela'da petrol tankerleri var, bizden petrol alacak müşteriler var. Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu tüm aşıları almak için petrolümüz var. Aşı için petrol. Hazırız” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.

DHA

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