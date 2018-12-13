Maduro, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'da darbe girişiminde bulunmasının çok yakın olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kendisinin yerine bir diktatör getirilmesi için hazırlanan suikast planını yönettiğini, Kolombiya ve ABD'de askeri üslerde paralı askerlerin eğitimini koordine ettiğini savundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, geçen ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelarla saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Nicolas Maduro, olaydan sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." ifadesini kullanmış, saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını söylemişti.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

AA