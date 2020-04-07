Mafia 2 ve Mafia 3, Definitive Edition olarak geri geliyor

Mafia serisinin ilk oyunu 2002, ikincisi 2010 ve üçüncüsü 2016 yıllarında piyasaya çıkmıştı. İkinci oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları tarafından beğenilse de ilk oyunun gerisinde kalmıştı. Üçüncüsü ise eleştirmenlerden pek iyi notlar almamıştı.

İddialara göre son iki Mafia oyunu, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarına yeniden gelecek. Oyunlar Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition adı altında çıkacak. Bu iddianın ortaya atılmış olmasının sebebiyse oyunların, Tayvanlı bir kuruluş tarafından listelenmesi.

PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına 2010 yılında çıkan Mafia 2, 2K Czech stüdyosu tarafından geliştirilmişti. Oyunda, Sicilyalı bir göçmen olan ve kurgusal Amerikan şehri Empire Bay’e gelen Vito Scaletta’yı oynuyorduk. Oyun, 1940 ve 1950’li yıllarda geçiyordu.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına 2016 yılında çıkan Mafia 3, serinin en düşük puanına sahip oyunu. Vietnam Savaşı gazisi Lincoln Clay’in hikayesinin anlatıldığı oyun, 1960’lı yıllarda yine kurgusal bir Amerikan şehir olan New Bordeaux’ta geçiyordu.

Her iki sürüm için de resmi bir duyuru yapılır yapılmaz sizi bilgilendireceğiz, bu nedenle bizi takip etmeye devam edin.







