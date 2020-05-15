2K Games, Mafia: Definitive Edition'ı Microsoft Store üzerinden paylaştı. Oyun, sadece remaster değil, aynı zamanda da bir remake olacak.

Microsof Store üzerinden ortaya çıkan bilgilere göre Mafia’nın Definitive Edition’ı 28 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulacak. İkinci oyun ise tanıtımın yapılacağı gün yani 19 Mayıs 2020 tarihinde gelecek.

2K, aynı gün Mafia II: Definitive Edition'un çıkış bilgileri resmi olarak yayınladı. Bu bilgilere göre Mafia II: Definitive Edition bir remaster olacak ve bu bütün orijinal DLC'leri kapsayacak.