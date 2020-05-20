Mafia II Definitive Edition yanlışlıkla ücretsiz oldu

PlayStation’ın yaptığı hata sonrası tüm dünya Malezya PSN hesabı açıp oyunu kütüphanelerine eklemeye başladı. Hatanın fark edilmesinin ardından PlayStation cephesi sessiz sedasız oyunun fiyatını güncelledi ve ücretsiz olmaktan çıkardı. Ancak bu süre zarfı içerisinde pek çok oyuncu oyunu kütüphanelerine eklemişti.

Sony konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Mafia: Definitive Edition ise 28 Ağustos’ta gelecek.



