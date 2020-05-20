Mafia II Definitive Edition yanlışlıkla ücretsiz oldu
Mafia II Definitive Edition, 19 Mayıs gecesi sürpriz bir şekilde indirime sunuldu. Türkiye’de Steam üzerinde 199 TL‘den satışa sunulan oyun sürpriz bir şekilde Malezya PSN‘inde ücretsiz olarak yayınlandı.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 11:08 Son Güncelleme:
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PlayStation’ın yaptığı hata sonrası tüm dünya Malezya PSN hesabı açıp oyunu kütüphanelerine eklemeye başladı. Hatanın fark edilmesinin ardından PlayStation cephesi sessiz sedasız oyunun fiyatını güncelledi ve ücretsiz olmaktan çıkardı. Ancak bu süre zarfı içerisinde pek çok oyuncu oyunu kütüphanelerine eklemişti.
Sony konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Mafia: Definitive Edition ise 28 Ağustos’ta gelecek.
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