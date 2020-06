Mafia III: Definitive Edition inceleme

Mafia III ilk çıktığında, konunun diğer iki oyuna göre olan farklılığı biraz tartışma yaratmıştı. Serinin önceki iki oyunu, Baba ya da Sıkı Dostlar filmine benzeyen İtalyan mafyasına sahipken, yeni oyunda ırkçı düzene karşı gelen Lincoln Clay vardı. Dönemin mimarisine uygun şekilde tasarlanmış New Bordeaux yani New Orleans’ın kurgusal versiyonu göze hoş geliyor. Lincoln, askerden döndükten sonra arkadaşlarına Haitili mafyaları yok etme konusunda yardım eder. Haitili mafyalar ile savaştıktan sonra üvey babasının İtalyan mafyasına olan borcunu ödemek için çalışmaya başlar, ardından işler kızışır. Ardından Lincoln, Sal Marcano ve ailesinden intikam almak bir ekip toplamaya başlıyor.

Oyunun geçtiği şehir olan New Bordeaux’un haritası geçtiğimiz iki oyunun toplam haritasından daha büyük. Oyun içinde sizi sıkacak olan nadir şeylerden biri de bu olabilir, çünkü oyun da hızlı seyahat maalesef yok. New Bordeaux toplamda 9 bölgeye ayrılmış ve her birinin ayrı görevleri olacak şekilde tasarlanmış. Her bir bölgenin sorumlu elemanını alt etmeden önce yapmanız gereken diğer görevler oluyor. Bölgelerin kendine özel görevleri olsa da bazen oyunun kendini tekrar ettiğini görebilirsiniz.

Diğer yandan, geçtiğimiz iki oyunda olmayan yan görevler artık Mafia III’de var. Bu görevlerin içinde, güvenlerini kazanmak için patronlara yardım edebilirsiniz, istediği şeyleri çalmak ya da infaz etmek gibi. Çok fazla yan görev seçeneği yok ama biraz olması hiç olmamasından daha iyidir, en azından diğer oyunlardaki gibi şehri boş gezmek yerine görev tamamlayabiliriz. Hikaye içinde ayrıca vermeniz gereken seçimlerde oluyor, sizinle çalışacak kişileri seçmek gibi. Bu şekilde kararlar aldıkça karakterinizin becerilerini, yeteneklerini ya da silahlarını geliştirebiliyorsunuz. Aldığınız kararları doğru seçmeye çalışın çünkü oyun sonunda size etkisi büyük olabiliyor.

Önceki oyunlar ile karşılaştırdığımızda, Mafia III görsel olarak aralarından en iyi olanı çünkü daha yeni teknolojiler ve cihazlar kullanılarak geliştirilen bir oyun. Geçtiğimiz haftalarda Mafia II Definitive Edition’ı test etmiştim, oyun 2010 çıkışlı olduğu için aralarında dağlar kadar fark yok ama Mafia III’ün normal sürümü de baya iyiydi. Üstüne de yeni versiyonu gelince daha iyi olmuş. Burada Mafia II’ye herhangi bir negatif yorum yapmıyorum, aradaki teknoloji farkından dolayı bu grafiksel uçurum oluşuyor, Mafia II serinin en iyi hikayesine sahip oyunu olabilir belki de. PlayStation 4’de test ederken herhangi bir problemle karşılaşmadım, gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Oynanış, grafik ve hikayeden biraz konuştuk, oyunun en güzel yanlarından birisi de müzikleri. Mafia I ve II’nin şarkıları da güzeldi fakat olay burada farklı bir seviyeye taşınmış. Oyun 60’ların sonunda geçiyor ve Hangar 13 şarkı seçimlerini tam da buna uygun şekilde yapmış. Toplamda 100’den fazla şarkı dinleyebileceğiniz oyunda Elvis Presley, Jimi Hendrix, Rolling Stones gibi sanatçı ve gruplar mevcut. Daha önce oyunda hızlı seyahat yok demiştim, bu şarkılar sayesinde uzun yolculuklarınız da keyifli geçecektir. Ayrıca, Mafia III: Definitive Edition, tüm DLC’ler ile birlikte geliyor, oyunun önceki sürümüne sahipseniz otomatik olarak ekleniyor.

Sonuca bağlıyorum

Videolardan izleyerek grafik farkını anlayabileceğinizi düşünmüyorum, dediğim gibi Mafia III zaten grafik olarak iyi bir oyundu şimdi daha da iyi oldu. Serinin 2. veya 3. oyunlarının temel sürümüne sahipseniz daha önce de dediğim gibi otomatik olarak yükseltme yapabilirsiniz.

Aklınızdaki asıl sorunun, “Bu oyunu satın almalı mıyım?” olduğunu düşünüyorum. Eğer, daha önce hiç Mafia oynamadıysanız ve açık dünya tarzı oyunları seviyorsanız direkt satın alabilirsiniz. Güzel grafikler, zevkli araç sürme mekaniği, döneme uygun müzikler, aksiyon, entrika dolu bir dünyaya giriş yapmak istiyorsanız, Mafia III: Definitive Edition sizi tüm DLC’leri ile bekliyor.

Mafia III: Definitive Edition, PS4 için 199 TL.

Artıları

Müzik çeşitliliği

İlgi çekici hikaye

40 saatlik oynama süresi

Oyun içindeki dünya detaylı şekilde tasarlanmış

Eksileri

Yakın dövüş mekaniği kısıtlı

Definitive Edition’ın grafiksel olarak çok farkı yok