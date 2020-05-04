Mafia III kısa süreliğine ücretsiz oldu

Mafia III, 7 Mayıs'a kadar ücretsiz yayınlanacak. Oyun severler diledikleri takdirde 29,75 TL karşılığında %75 indirimli şekilde oyunu satın alabilecek.

Oyunun orijinal fiyatı ise 119,00 TL, bu demektir ki satın alsanız dahi % 75 indirim avantajı ile oyuna yeniden sahip olabileceksiniz.

Mafia III'te, Vietnam'da savaştıktan sonra evine dönen Lincoln Clay'in hikâyesine şahit oluyoruz. Savaşın travmasını geride bıraktığını düşünme hatasına düşen Clay, ailesinin bir suç ailesi tarafından yok edilmesi üzerine intikam peşinde koşacaktır. Kendi imparatorluğunu kurmak için harekete geçen Clay, sokağın adaletini işleterek yalnızca kendisini öldürmeye çalışanları değil, en tepeye çıkmasına engel oluşturanları dahi yok etmek için çabalayacaktır.

Mafia III, Mafia serisinin en iddialı oyunu değil ancak evde kaldığımız karantina günlerinde can sıkıntısına iyi gelebilir.



