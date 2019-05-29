Mafsala kapılan kadın feci şekilde can verdi

İddiaya göre, oğlu ve gelini ile birlikte ilaçlama yapmak için elma bahçesine giden 55 yaşındaki Fatma Yıldırım, bir kenarda durduğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu traktör ile ilaç pompa makinesi arasında dönen mafsala kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın yaşanan olayda feci şekilde can verdi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra talihsiz kadının cansız bedeni memleketi Yeşilköy’e gönderdi.

Yıldırım’ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.



