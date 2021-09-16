Mafya baskınında skandal! Teknoloji kurbanı...

Avrupa’da bu hafta 1993’ten bu yana aranan mafya babası Matteo Messina Denaro’nun (59) yakalanma haberi büyük ses getirdi. Hollanda polisi, Denaro’yu Lahey’de bir restorana yaptıkları baskında tutukladığını duyurdu. Avrupa’nın en çok aranan ismi olan Sicilya mafyasının lideri en az 50 cinayetle suçlanıyordu. Şüpheli, ülkenin en güvenlikli hapishanesine gözleri bağlanarak götürüldü. Ancak sorgu sırasında ilginç bir gelişme yaşandı. Şüpheli İngilizce konuşuyordu. Denaro ise sadece İtalyanca biliyordu.

AKSANI KURTARDI

Kimliğinde ‘Mark L.’ yazan şüphelinin avukatları onun İngiliz olduğunu söyledi. Hatta şüphelinin taklit edilmesi çok zor olan Liverpool bölgesine özel aksanla konuşması kanıt olarak gösterildi. Büyük bir yanlışlık olduğunu anlayan yetkililer Mark L.’yi serbest bıraktı. Denaro’nun bugün nasıl görüneceği dijital pilot resimlerle tahmin ediliyor. Hollanda’daki Formula 1 yarışlarını oğluyla izlemeye giden Mark L.’nin görüntüsü de Denaro’ya benzetildi. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde eşleştirilen görüntülerin yetkilileri yanılttığı anlaşıldı.

Denaro’nun bazı adamlarını İtalyan polisi 2015’te yakalamıştı.

Sicilyalı Cosa Nostra mafyasının lideri Matteo Messina Denaro, en son 1993’te görülmüştü. Bugün nasıl göründüğü bilinmiyor.