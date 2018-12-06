Mafya operasyonunda skandal ortaya çıktı

Dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden biri olan; Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda’da faaliyet gösteren İtalyan suç örgütü Ndrangheta’ya düzenlenen baskınların Almanya bölümünde 2 polisin ve bazı memurların operasyon öncesi mafya yetkililerine bilgi verdiği ortaya çıktı.

MAFYAYA BİLGİ SIZDIRMIŞLAR

Duisburg kenti savcılığı 2 polis, 2 memur ve bir eski belediye çalışanı hakkında ‘Pollino’ isimli operasyon öncesi mafyaya bilgi sızdırdıkları gerekçesi ile soruşturma başlattı.

YÜKLÜ MİKTARDA KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda’da tarafından ortak olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu yüklü miktarda kokain maddesi ele geçirilirken, onlarca mafya mensubu tutuklanmıştı.



