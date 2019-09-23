Murat Turan (43), 10 yıl önce denizli’de bir düğünde maganda kurşunuyla yaralandı. 6 gün komada, 33 gün yoğun bakımda kaldı. Hayata tutundu, GATA’da 3 yıl tedavi gördü. Artık yürüyemeyeceğini öğrenince hayatını değiştirmeye karar verdi. Gazi askerlerden eğitim alıp okçuluk sporuna başladı. Kısa sürede milli takıma yükseldi.

AZMİN ÖYKÜSÜ

Murat Turan 6 yıl önce denizli’de okçuluğa başladığında antrenman için tekerlekli sandalyeyle 4 saatlik yola gitmiş. 1 yıl boyunca bunu neredeyse her gün yapmış. Çoğu kez pes etme noktasına gelmiş ama elde ettiği başarılar kendisini motive etmiş.

'ONURLU BİR NEDENİM VAR'

Murat Turan, 31 Mayıs’ta dünya ikincisi olup 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazandı. 2019 Türkiye Şampiyonası’nda 100 sağlam sporcuyu geride bırakarak bronz madalya aldı. Murat Turan, “Belki ayakta duramam ama hayatta durmak için onurlu bir nedenim var: Bayrağımızı olimpiyatta dalgalandırmak” diyor.

ÇOCUKLAR SİLAH SIKTI

Her yıl 700 kişinin serseri kurşunlara kurban gittiği Türkiye’de magandaları durdurmanın yolu bulunamıyor. Önceki akşam Ankara Çubuk’taki bir sokak düğününde havaya ateş edenlerse 18 yaş altındaki çocuklardı.

Üstelik bu çocuklar düğün magandalarını uyarmak için polisin astığı ’Mutluluğa kurşun atma’ yazılı pankartın önünde ateş ediyordu. Neyse ki bu kez kimseye bir şey olmadı ama görüntüler büyük tepki çekti.

AA