Türkiye Magandalar bu sefer Mersin'de ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Magandalar bu sefer Mersin'de ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Türkiye

Magandalar bu sefer Mersin'de ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.

24 Ağustos 2021, Salı 23:10 Son Güncelleme:
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Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti. Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AA

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