Türkiye Magandalar! Maske uyarısı yapan şoförü bıçakladılar

Magandalar! Maske uyarısı yapan şoförü bıçakladılar

Türkiye

Magandalar! Maske uyarısı yapan şoförü bıçakladılar

Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.

10 Ekim 2021, Pazar 19:37 Son Güncelleme:
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Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G. (47), araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.

Buna rağmen maske takmayan Y.A. (21), M.A. (19), H.G. (17) ve O.G. (16) sürücü ile tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA

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